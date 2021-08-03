“يويفا” يبدأ إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإنجليزي بسبب الجمهور

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إنه بدأ إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الإنجليزي للعبة الشعبية، بسبب تصرفات الجمهور خلال المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020، التي أقيمت في إستاد ويمبلي اللندني الشهر الماضي.

وفازت إيطاليا بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي شهدت اشتباكات بين المشجعين والمسؤولين عن التنظيم في الإستاد وحوله، بينما خالف مشجعون كثيرون لا يحملون تذاكر تعليمات الأمن حول الإستاد.

وبدأ اليويفا التحقيق في الأحداث بعد المباراة النهائية بيومين ووجه إلى الاتحاد الإنجليزي أربعة اتهامات تتعلق بنزول الجمهور أرض الملعب وإلقاء بعض الأشياء والفوضى التي حدثت أثناء عزف النشيد الوطني وإطلاق الألعاب النارية.

وعوقب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أيضاً بغرامة مالية بقيمة 30 ألف يورو (35595 دولاراً)، بسب شغب الجمهور واستخدامه أقلام الليزر المضيئة خلال مباراة قبل النهائي بين انجلترا والدنمارك في ويمبلي أيضاً.

وفي الشهر الماضي أطلق الاتحاد الانجليزي للعبة مراجعة مستقلة تهدف إلى عدم تكرار “المشاهد المشينة” حول ويمبلي.