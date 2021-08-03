فرار الآلاف من ضواحي أثينا بعد اقتراب حريق كبير من العاصمة

لم يتمكن رجال الإطفاء في اليونان من السيطرة على حريق كبير وصل اليوم الثلاثاء إلى الأطراف الشمالية من العاصمة أثينا.

ووصلت النيران إلى ضاحيتي فاربوبي وأكارنيس، ما دفع الآلاف إلى الفرار من منازلهم.

وفي تصريحات على شاشة التليفزيون الحكومي، دعا عمدة أكارنيس، سبيروس فريتوس، سكان الضاحية، إلى ترك منازلهم بشكل فوري.

وحذرت سلطات الدفاع المدني سكان أكارنيس بواسطة رسائل نصية.

وشاهد سكان أثينا سحب الدخان الكثيفة تتصاعد في المنطقة.

وصرح أحد السكان للصحافيين من سيارته في موقع الحريق قائلاً: “يوجد خلفنا جحيم”.

وأعلن حاكم الاقليم جيورجوس باتوليس أن ألسنة النيران تنتشر بسرعة من الغابات المجاورة إلى المناطق المأهولة بالسكان، ودعا الجميع إلى مغادرة منازلهم بشكل فوري.