دراسة تؤكد ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق بالمجتمع السعودي خلال جائحة كورونا

أجرى فريق بحثيّ من جامعة الملك سعود ممثلاً بكرسي سابك لأبحاث وتطبيقات الصحة النفسية، دراسة عن الأثر النفسي لجائحة كورونا (كوفيد-19) على المجتمع السعودي، وتم نشر هذه الدراسة في مجلةBMC Psychiatry المختصة في الطب النفسي.

وأظهرت نتائج الدراسة أن لجائحة كورونا أثراً نفسياً على المشاركين في الدراسة، علماً أن جمع البيانات كانت خلال الأسابيع الأولى من الجائحة، وتحديداً في شهر أبريل 2020م، فيما كان الأثر النفسي من متوسط إلى شديد خلال فترة الجائحة، حيث بلغت نسبة أعراض الاكتئاب 21%، وأعراض القلق 18%، و أعراض التوتر 13%، وهي نسب أعلى من المعدل المعتاد في المجتمع.

وأظهرت الدراسة أيضاً أن معدل الاكتئاب والقلق والتوتر واضطراب النوم كان أعلى في الفئة الأصغر سناً من عينة الدراسة، وفي الإناث أكثر من الذكور، وكذلك أعلى لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية قبل الجائحة، موضحة الدراسة أن هناك علاقة قوية بين عدم تحمل المجهول، والذي له دور كبير في تطور الأعراض النفسية والاكتئاب والقلق والتوتر واضطراب النوم، وكذلك أثبتت الدراسة وجود علاقة أيضاً بين إستراتيجيات المواجهة مثل الإنكار ولوم الذات والاضطرابات النفسية.

يذكر أن المجلة الناشرة للبحث من أفضل المجلات المختصة في الطب النفسي، ويبلغ معامل التأثير لها 3.6 وضمن قائمة مجلات ال ISI التي تعتبر نخبة المجلات العلمية، ويمكن الاطلاع على الدراسة: https://rdcu.be/cqFwI .