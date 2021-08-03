الهلال يقترب من حسم صفقة البرازيلي ماتيوس بيريرا

تتجه إدارة وست بروميتش للموافقة على عرض فريق الهلال السعودي لانتقال البرازيلي ماتيوس بيريرا، والساعات المقبلة حاسمة.

وتلقى ماتيوس بيريرا عرضا كبيرا من الهلال السعودي، إلا أن النادي الانجليزي يطلب مبلغا تعجيزيا للموافقة على رحيل اللاعب.

وتشير التقارير إلى أن اللاعب البرازيلي قد أبدى موافقته المبدئية على عرض الهلال ولكن مطالب بروميتش هي التي تعطل خطوة انتقاله.

ويرتبط الجناح ماتيوس بيريرا البالغ من العمر 25 عاما، بعقد مع ويست بروميتش ألبيون يمتد حتى يونيو 2024، وقد انضم للفريق خلال صيف 2019 من سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وخاض ماتيوس بيريرا 77 مباراة مع ويست بروميتش ألبيون وأحرز خلالها 20 هدفا وصنع 26 هدفا، بينما سجل 6 أهداف وصنع 4 في 27 مباراة مع فريق سبورتينغ لشبونة.