تتضمن مزايا خاصة.. شراكة ثنائية بين «اكسكلوسيف» وهيئة الصحفيين بمكة 

وقع فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة اليوم شراكة تعاون ثنائية مع الكيان التجاري مزايا اكسكلوسيف الرائد الأول في مجال المزايا لمنح كافة أعضاء الهيئة بطاقة التميز للمزايا الخاصة المرتبطة بمائتي جهة وعلامة تجارية وتحتوي على خصومات عالية.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي أن هذه الإتفاقية سيستفيد منها 500 عضو من أعضاء الهيئة.

كما أن هذه الشراكة تمثل إضافة جديدة ونوعية للخدمات التي تقدمها الهيئة لاعضائها ضمن إطار استراتيجبة الهيئة المحفزة وذلك بدعم من رئيس مجلس الإدارة الاستاذ خالد بن حمد المالك ومتابعة الأمين العام الدكتور عبدالله الجحلان نحو تقديم أرقى الخدمات لأعضاء الهيئة.

وأكد الإحيوي أن فرع الهيئة بمكة لديه المزيد من الإضافات الخلاقه لاعضاء الهيئة خصوصا أن خدمة بطاقة التميز تتضمن حزمة من المزايا الخاصة عبر أكثر من مائتي علامة تجارية مهمة من فنادق وعيادات ومطاعم وخدمات السياحة والسفر وتأجير سيارات ومحلات تجارية متنوعة وتستهدف منسوبي هيئة الصحفيين السعوديين الأفراد وأسرهم.

واضاف بأن بطاقة التميز الإلكترونية تعد خدمة لجميع الأعضاء بمميزات عالية تشمل خصومات ومزايا متعددة ومتنوعة ومشيرا الى أنه تم اختيار مزايا اكسكلوسيف كونها الرائدة الأولى في مجال المزايا ولديها خبرة واسعة تمتد الى مايقارب ١٠ سنوات.

وتطرق الى مضامين هذه المبادرة والتي تأتي لخلق بيئة جاذبة وصحية لأعضاء الهيئة بتجويد الخدمات وإيجاد برنامج يحمل خدمات إضافية متنوعة تتضمن الخصومات والتسهيلات المتكاملة وبأعلى المواصفات ومن جميع الجهات والعلامات التجارية ولتحقيق الأهداف العامة لهيئة الصحفيين السعوديين.

من جانبها أكدت الشريك المؤسس لمزايا اكسكلوسيف الاستاذة غادة غزنوي ..

اعتزازها بإبرام الشراكة والاتفاقية مع فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة والتي تمثل اضافة لقائمة عملائهم المميزين من جهات رائدة في مختلف القطاعات من شركات خاصة وبنوك وجامعات وغرف تجارية وجهات حكومية وذلك من خلال تطبيق الكتروني يقدم أرقى الخدمات والمزايا في أكثر من ٢٠٠ علامة تجارية بخصومات تصل إلى ٥٠٪؜ في جميع انحاء المملكة.

ويأتي ذلك ضمن برنامج متكامل يصمم خصيصاً بناء على احتياجات العميل لتعزيز ولاء المنسوبين و خلق بيئة تفاعلية.