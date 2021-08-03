أردوغان يشكر إسرائيل ويصفها بالدولة الصديقة بعد مساعدة حرائق الغابات

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بالدولة الصديقة، إثر مساعدتها لتركيا في مكافحة الحرائق التي اجتاحت مساحات من الغابات في البلاد مؤخرا.

ووجه أردوغان رسالة شكر لعدد من الدول التي قام بنشر أعلامها وعلق عليها قائلا :” أود أن أشكر بالنيابة عن أمتي كافة الدول الصديقة والمنظمات التي قدمت دعمها وتمنياتها بالسلامة وتعازيها لتركيا وأعربت عن استعدادها للمساعدة، وقدمت العون على خلفية حرائق الغابات”.

وأضاف في حديثه أنه ” بالنيابة عن بلدي أتوجه بالشكر الجزيل خصوصا إلى صديقي العزيز الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الذين لم يتوانوا عن تقديم دعمهم منذ الوهلة الأولى”.

كما أعرب عن كثر امتنانه لكل من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأمير قطر الشيخ تميم، الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تضامنهم القوي.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تبادر فيها تركيا برسائل شكر لدولة الاحتلال، حيث تعد تركيا من أكثر الدول في العالم التي تتمتع بعلاقات قوية ومتينة مع إسرائيل وبينهما تعاون عسكري واقتصادي تضاعف في عهد الرئيس الحالي أردوغان.