بسبب عدوان الحوثي ..الهجرة الدولية: 50 ألف نازح في اليمن منذ مطلع العام الجاري

تسبب عدوان مليشيا الحوثي المتمردة في في اليمن في تهجير الآلاف من اليمنيين.

منظمة الهجرة الدولية رصدت نزوح نحو 50 ألف يمني منذ مطلع العام الجاري جراء تصاعد الأعمال العدوانية لمليشيا الحوثي في البلاد، خاصة في محافظة مأرب.

وبحسب المنظمة فإنها رصدت منذ الأول من يناير وحتى 31 يوليو الماضي، نزوح 8 آلاف و205 أسر يمثلون 49 ألف و230 فرداً.

وأفاد تقرير المنظمة الدولية أن 457 أسرة يمثلون (2742 فرداً) نزحت خلال الأسبوع الماضي، جراء تصاعد الأعمال القتالية في محافظات البيضاء والحديدة وتعز.

ونوّهت أن أكبر عدد لحالات النزوح قدمت من البيضاء و تم تسجيلها على التوالي في محافظات شبوة (147 أسرة)، لحج (79 أسرة) والحديدة (60 أسرة).

وكانت موجات النزوح والتشريد القسري قد ازدادت في مجموعة من المحافظات على رأسها محافظة مأرب، جراء التصعيد العدواني لمليشيا الحوثي.