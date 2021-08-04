فتح باب التسجيل لحملة الثانوية في الدبلومات المهنية بـ #جامعة_نورة #pnu

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، عن بدء التسجيل في 4 دبلومات مهنية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1443 هـ.

وبحسب التفاصيل فإن الدبلومات تشمل :

دبلوم رعاية الطفولة المبكرة – دبلوم الأمن والسلامة – دبلوم المبيعات – برنامج تجميل الشعر والعناية به.

وتسهم هذه الدبلومات المهنية في فتح مجالات مهنية جديدة للباحثات عن العمل كونها تشتمل على برامج تدريبية من مسارات عديدة ومختلفة طبقا لاحتياجات سوق العمل.

وسيكون التسجيل متاحاً لحاملات شهادة الثانوية فأعلى حتى يوم السبت الموافق 21 أغسطس 2021 عبر بوابة القبول الإلكترونية pnu.edu.sa.