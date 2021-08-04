إثر أزمة قلبية.. وفاة الفنانة المصرية #فتحية_طنطاوي

توفيت اليوم الأربعاء الفنانة المصرية فتحية طنطاوي، إثر تعرضها لجلطة في القلب.

وبدأت الفنانة الكبيرة مشوارها الفني على خشبة المسرح مطلع الستينات، بعدها اتجهت للعمل في التليفزيون والسينما.

من أشهر أعمالها التليفزيونية: “البخيل وأنا”، “سلسال الدم”، “صرخة أنثى”، “عباس الأبيض في اليوم الأسود”، “الناس فس كفر عسكر”، وغيرها من الأعمال.

وفي السينما قدمت: “ديل السمكة”، “اضحك الصورة تطلع حلوة”، “لحم رخيص”، “السجينة 67″، “المحاكمة”، “الطوق والأسورة”.

وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل “أبو جبل” وظهرت كضيفة شرف وعرض العمل عام 2019، بطولة الفنان مصطفى شعبان.

وكان آخر ظهور للفنانة الكبيرة في احتفالية “50 سنة فن” اليت أقامها النجم الكبير محمد صبحي، وتم تكريم زوجها الملحن علي سعد.

ونعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنانة الكبيرة فتحية طنطاوي.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الراحلة من أبرز ممثلات جيل الثمانينيات والتسعينيات وبدايات الألفية الثانية، ونجحت فى صنع نجومية من نوع خاص، حيث جذبت القلوب بتجسيد شخصيات فى عدد من الاعمال المهمة التى تركت اثرا كبيرا في وجدان الجمهور وتوجهت بالعزاء لأسرتها واصدقائها ومحبيها داعية الله ان يتغمد الفقيدة برحمته .

يذكر أن فتحية طنطاوي قدمت خلال مشوارها الفني حوالي 140 عملا دراميًا بدأتها على المسرح القومي والطليعة في الستينيات ثم اتجهت للعمل في العديد من المسلسلات والسهرات والأفلام التليفزيونية ولعبت أدوارا متعددة ومتنوعة كما شاركت فى مجموعة من مسرحيات القطاع الخاص.