أسعار النفط اليوم.. استقرار “برنت” عند 72.37 دولار

تراجع خام “نايمكس” خلال تعاملات الأربعاء رغم أن التقديرات الأولية تشير إلى هبوط المخزونات الأمريكية، ووسط متابعة آخر مستجدات سلالة “دلتا” لفيروس “كورونا”.

وهبطت عقود خام “نايمكس” تسليم سبتمبر 0.3% عند 70.37 دولار للبرميل.

واستقرت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أكتوبر مسجلة 72.37 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وترى شركة الخدمات المالية “إيه إن زد” أن التباطؤ الموسمي لنشاط الاقتصاد في ظل زيادة الإصابات بمتغير “دلتا” يواصل الضغط على الثقة، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وتتوقع تعرض الطلب على الخام للضغط في ظل تفشي سلالة “دلتا” في نحو نصف المقاطعات الصينية إذ يتزامن ذلك مع ذروة موسم السفر.