جمعية ألزهايمر تطلق مشروع «نرشدهم لنؤهلهم»

استطاعت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر أن تحقق إنجازات عديدة ولافتة، منذ تأسيسها.

وارتكزت على عدة محاور ومبادرات إنسانية، بجانب الحملات والبرامج والمشاريع التوعية الصحية والتثقيفية والاجتماعية، والتي هدفت جميعها إلى مساعدة مرضى ألزهايمر وأسرهم، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وتعزيزا لدورها التوعوي والإرشادي أطلقت الجمعية مشروعها «نرشدهم لنؤهلهم» وهو عبارة عن برنامج تأهيلي إرشادي معرفي سلوكي مكثف يهدف إلى تحسين بعض استراتيجيات المواجهة، وأثره في خفض الضغوط النفسية لدى مقدمي الرعاية.

وسيقام المشروع لمدة 4 أسابيع متتالية، وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء تاريخ 24/12/1442هـ الموافق 3/8/2021م بمعدل جلستين أسبوعيًا من خلال جلسات بمبادرة، وتعاون من أخصائية علم النفس الإرشادي/ عبير محمد الكعيد، وبين مقدمي الرعاية عن طريق برنامج زوم للتسجيل.

ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل عبر الهاتف (0114100112/0112143838)، أو من خلال الموقع الإلكتروني alz.org.sa وعلى مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer.