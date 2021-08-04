“فهد الطبية” تطلق جمعية ” غيث” لمنسوبيها

أطلقت مدينة الملك فهد الطبية، إحدى مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، جمعية رسمية حملت اسم ” غيث ” كمبادرة داخلية لمنسوبيها تقوم على مبدأ التكاتف والتعاون وتيسير أمورهم.

وتأتي مبادرة إطلاق هذه الجمعية من مبدأ التكافل المجتمعي الذي تنهض به مدينة الملك فهد الطبية لتقوية الروابط بين منسوبيها، وهو ما ساعد على تقبل العديد من المبادرات التي تكون عادة ما تكون بالقرب من الموظف وتشعره في رحابة المحيط العائلة داخل المنشأة.

وتعمل جمعية غيث على دراسة الحالات وتقييمها للوصول إلى حلول ناجحة تساعد على تقديم الخدمة المطلوبة، بحسب الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات حيث يظل الهدف الأسمى هو مشاركة الموظف في الخروج من الأزمات التي قد يتعرض لها في الجوانب الاجتماعية.

كما تسعى ” غيث” إلى جعل مبدأ التكافل المجتمعي يشاع بين الموظفين، وأن تكون روح الفريق هي الشريك الأساسي لتعزيز المشاركة بينهم ، إسهاما في رفع المستوى اجتماعياً .