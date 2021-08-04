وزارة الحج والعمرة: لا يوجد سقف محدد لأعداد المعتمرين

أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يوجد سقف محدد لأعداد المعتمرين للعام المقبل 1443، موضحة شروط دخول الحرم، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل مسموح دخول الحرم لعمرة لشخص محصن متعاف؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة على موقع «تويتر»: «يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات للمواطن والمقيم وحامل تأشيرة الزيارة، بعد تحديث الحالة في حساب توكلنا إلى مُحصَن بالجرعتين، مُحصَن متعافي، مُحصَن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يوما».

وأضاف الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة: «الأعمار المصرح لها بالعمرة من داخل المملكة حسب تعليمات وزارة الصحة من 18 إلى 70 سنة يرجى متابعة حساب الوزارة لأي تحديثات جديدة حساب وزارة الحج والعمرة @HajMinistry».

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يوجد سقف محدد لأعداد المعتمرين للعام المقبل 1443، على ألا يتعارض العدد مع اشتراطات الجهات المختصة واتباع الأنظمة والإجراءات الاحترازية، وفقًا للإخبارية.