فريق جراحي في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز ينقذ مريضا تعرض لكسور في الوجه

تمكن فريق جراحة الوجه والفكين في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، من إنقاذ مريضاً تعرض لكسور مضاعفة في الفك السفلي وعظام الوجه أدت إلى سوء حالته باستخدام تقنية المحاكاة الافتراضية والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وكان المريض قد تعرض لحالة كسور مضاعفة في الفك السفلي و عظام الوجنة نتيجة إصابته بمثقاب كهربائي في الوجه.

وأوضح الفريق الطبي أنه بعد إجراء فحوصات سريرية و أشعة مقطعية واستخدام برامج المحاكاة الجراحية تم تحويل الأشعة المقطعية إلى موديل افتراضي وإصلاح الكسور افتراضيا بطريقة تناظر العظام السليمة.

كما أشار إلى استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لطباعة مجسم لعظام الوجه في العملية لتحسين دقة إرجاع الكسور.

وتمت العملية في فترة وجيزة خلال يومين من وقوع الحادث المريض من خلال شقوق من فروة الراس وداخل الفم للوصول الى الكسور وتثبيتها من خلال صفائح معدنية دقيقة.

وتمت العملية بخطوات الفريق الجراحي من دون الاستعانة بخبرات خارجية بقيادة الدكتور محمد الشخص استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور فهد العنزي استشاري مساعد، والدكتورة نورة الحربي طبيب مقيم، والدكتورة ندى الحسين طبيب مقيم.