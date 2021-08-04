بلدية الشرائع تغلق قاعة أفراح لعدم الامتثال بالإجراءات الاحترازية

أغلقت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، قاعة أفراح لعدم الامتثال بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وقامت الفِرق الرقابية بالبلدية بمشاركة اللجنة المشتركة بحملة مكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة قاعات وقصور الأفراح ضِمن نِطاقها الإشرافي.

وأسفرت الحملة عن إغلاق القاعة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وتتوزع الفِرق الميدانية على كل أرجاء العاصمة المقدسة؛ للتأكد من مدى التزام جميع قاعات المناسبات والمجمعات والأنشطة التجارية بالتوجيهات الصادرة والاحترازات والإجراءات النظامية للوقاية من فيروس كورونا.