جي بي مورغان يلقي باللوم على الليرة التركية في إخافة المستثمرين

على الرغم من كونه أفضل شهر أداءً لـ الليرة التركية هذا العام، إلا أنه يسلط الضوء على التقلبات التي لا تزال تطارد الأصول التركية.

وبالنسبة لكبير المسؤولين التنفيذيين في جي بي مورغان JPMorgan Chase & Co، في تركيا، مصطفى باجرياسيك، تظل التقلبات في العملة عقبة رئيسية أمام إقناع المستثمرين بشراء الأوراق المالية التركية رغم جاذبيتها من حيث العوائد.

وأضاف أن الأسواق أيضاً في حالة تأهب في الأشهر المقبلة، بشأن أداء نمو الأسعار، الذي بلغ بالفعل أعلى مستوى في عامين، وفقاً لما ذكره في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”.

وقال إن “إمكانية التنبؤ بالتضخم والعملة هما أهم شيئين لزيادة الشهية للأصول المسعرة على الليرة”. “إذا كان بإمكانك إصلاحها، فسيتبع ذلك الباقي.”

ارتفعت الليرة بنسبة 3% مقابل الدولار في يوليو، بدعم من سياسات الولايات المتحدة، في ظل الميل المتشائم للاحتياطي الفيدرالي، فضلاً عن تلاشي المخاوف بشأن خفض سعر الفائدة في تركيا قبل الأوان. وهذا هو أفضل أداء عبر الأسواق الناشئة، وتحول صارخ للعملة التي هبطت إلى مستوى قياسي منخفض في وقت سابق من هذا العام.

ومع ذلك، يظل التقلب الضمني في الليرة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة من بين أعلى معدلات التقلب في العالم، مما يقوض جاذبية عائد العملة. كما أنه يردع تدفقات رأس المال، بحسب باجرياسيك، التي يحتاجها الاقتصاد لتمويل عجز الحساب الجاري.

يأتي ذلك، فيما أبقى محافظ البنك المركزي، ساهاب كافجي أوغلو، سعر الفائدة دون تغيير عند 19% منذ تعيينه في مارس، متجاوزاً دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان لسياسة أكثر مرونة. وهذا يعني أن الليرة تتمتع الآن بواحد من أعلى المعدلات الاسمية في العالم النامي.

ومع ذلك، فقد قام المستثمرون الأجانب الذين خافوا من تراجعات السوق التي أعقبت الإطاحة بسلفه، بسحب مبلغ صاف قدره 472 مليون دولار من سوق السندات بالعملة المحلية، وهو تفكك حاد شهد تدفقات تراكمية إلى الأوراق المالية تجاوزت 1.3 مليار دولار هذا العام.

قال باجرياسيك: “عندما تنظر إلى البلدان المماثلة مثل روسيا وجنوب إفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنها تحصل على تمويل كبير من الأسواق العالمية التي من الواضح أنها تساعد على نموها”.

في غضون ذلك، ارتفع التضخم كل شهر تقريباً هذا العام. حيث أدى ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثير إعادة فتح الاقتصاد على كل شيء من المواد الغذائية إلى الملابس إلى دفع وتيرة مكاسب الأسعار إلى 18.95% سنوياً في يوليو، وهو ما يقرب من مستوى سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي.

ورفع البنك المركزي توقعاته للتضخم لنهاية العام إلى 14.1% من 12.2% الأسبوع الماضي.

وقال باجرياسيك “التضخم في تركيا أمر يقلق الجميع في الوقت الحالي.” “في الشهرين المقبلين، ستنظر الأسواق في اتجاه التضخم لبقية العام، والأهم من ذلك لتوجيه 2022”.