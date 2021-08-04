“الموارد البشرية”: قرار قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين يدخل حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن قرار قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين دخل حيز التنفيذ، اعتباراً من اليوم (الأربعاء) 25/ 12/ 1442هـ الموافق 4 أغسطس 2021م، وانتهاء فترة السماح المحددة بالقرار.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يسري على جميع المهن التجارية بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات) ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن.

يأتي القرار تماشياً مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي.