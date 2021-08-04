وزير الإعلام اليمني: هجمات إيران على ناقلات النفط والسفن تؤكد أنها نظام إرهابي مارق

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الهجمات التي يشنها النظام الايراني ومليشياته الطائفية في المنطقة، على ناقلات النفط والسفن التجارية في خطوط الملاحة الدولية من استهداف بالمسيرات والألغام البحرية والقرصنة،يؤكد أن العالم إزاء نظام إرهابي مارق باتت أنشطته وسياساته العدوانية تمثل خطرا جديا على الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف عبر حسابه على “تويتر”: “نحذر من دفع النظام الإيراني بمليشياته الطائفية في المنطقة وعلى رأسها مليشيا الحوثي لاستهداف ناقلات النفط والسفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بهدف تصعيد وتوسيع رقعة أنشطتها الإرهابية.