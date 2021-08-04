بعد نهبهم لليمن .. مسؤول حوثي يظهر بساعة قيمتها آلاف الدولارات مع رئيس إيران الجديد

كشف نشطاء ومدونون يمنيون عن فضيحة طالت المتحدث باسم مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، وذلك أثناء لقائه برئيس إيران الجديد ” إبراهيم رئيسي”.

وانتشرت صور تظهر متحدث مليشيا الحوثي محمد عبدالسلام اليوم في لقاء رئيس إيران وهو يرتدي ساعة قيمتها ٢١ ألف دولار.

وأوضح النشطاء أن الساعة التي ظهر بها متحدث المليشيا، غير الساعة السابقة، موثقين ذلك بصورتين لمتحدث المليشيا فيما قبل وبعد الزيارة.

وكان الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، قد التقى مساء اليوم، القيادي الحوثي محمد عبد السلام، في أول بدايات ممارسة مهامه.