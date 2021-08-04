احتيالات جديدة للمليشيات الإيرانية بسوريا للاستيلاء على منازل الأهالي بحلب

كشفت تقارير سورية أن الميليشيات الإيرانية في مدينة حلب أطلقت مشروعاً تحت مسمى “مساعدة المحتاجين ممن دمرت منازلهم”.

وقامت المليشيات باستدعاء أصحاب المنازل المتضررة وعرضت عليهم ترميمها مقابل تسجيل نصف المنزل باسم أحد عناصرها تقوم هي باختياره.

وأشارت التقارير إلى أنه بعد الانتهاء من الترميم يسكن صاحب المنزل بمنزله ويسدد تكاليف الترميم على أقساط.

وفي التفاصيل أيضا أنه عند الانتهاء من تسديد مبلغ الترميم كاملاً يتنازل العنصر عن النصف الثاني من المنزل الذي تم تسجيله باسمه، أو تأجير المنزل المدمر لمدة 25 سنة، وعند انتهاء عقد الإيجار يتم تسليم البيت لصاحبه الأصلي.

وأكدت التقارير أيضا أن الأهالي قابلوا ذلك بالرفض ومنهم من اختار أن يسكن منزله أو يبيعه على وضعه دون إصلاحه أو ترميمه.

يذكر أن إيران تسعى لإحداث تغيير ديموغرافي في حلب باعتبارها من أهم المناطق التي تطمح لإحكام السيطرة عليها.