انطلاق بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات

تنطلق اليوم الخميس، بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.

وتبدأ البطولة بمواجهات المجموعة الأولى المقرر إقامتها على صالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، حيث يلتقي فريق فينيكس أمام ايليت عند الساعة 3:30 مساءً فيما يواجه النصر نظيره لينك في المباراة الثانية عند الساعة 5:30 مساءً.

وأعدت اللجنة النسائية في الاتحاد السعودي للكرة الطائرة برئاسة أحلام العمري جميع عوامل النجاح من الأطقم الفنية والإدارية والصالات التي تلعب عليها الفرق من أجل ظهور هذه البطولة بالشكل المطلوب،بالإضافة إلى التشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية من كوفيد-19.

يذكر أن تصفيات المناطق تقام خلال الفترة من الـ 5 من شهر أغسطس الحالي وحتى الـ 21 منه، حيث ستكون البداية من الرياض، ثم جدة المجموعة الأكبر، وذلك بمشاركة 7 فرق، على أن تختتم مرحلة التصفيات عبر المنطقة الشرقية،التي ستشهد تنافسا بين 3 فرق، يتأهل فريقان عبر تصفيات كل منطقة، على أن تنطلق المرحلة النهائية في الـ 9 من شهر سبتمبر المقبل بالرياض بمشاركة 6 فرق من المناطق كافة.