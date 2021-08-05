اتفاق “لاليغا” يمنح #برشلونة الأمل في تجديد عقد #ميسي

بعد إعلان رابطة الدوري الإسباني (لاليغا) يوم امس الأربعاء، عن الاتفاق مع بنك (CVC) الدولي لضخ 2 مليار و700 مليون يورو للبطولة الإسبانية وللأندية، بات الطريق ممهداً لإدارة برشلونة لتجديد عقد النجم والقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث أنه سينعش الخزينة الكاتالونية بنحو 250 مليون يورو.

سيضخ هذا الاتفاق نحو 250 مليون يورو في خزينة “البلاوغرانا”، وسيكون بالإمكان تحويل نسبة الـ15% المخصصة لفريق الكرة، أي ما يعادل 40 مليون يورو.

ويعد هذا الاتفاق بمثابة قبلة الحياة للإدارة الكتالونية، برئاسة جوان لابورتا، حيث سيجعل مسألة التجديد لـ”ليو”، الذي لا يزال يقضي إجازته، أسهل، وكذلك من أجل تسجيل اللاعب، بالإضافة للصفقات الجديدة في سجلات (لاليغا).

وكان “البرسا” أبرم 4 صفقات صيفية حتى الآن بضم كل من النجم الأرجنتيني سرخيو أغويرو والهولندي ممفيس ديباي وإيريك جارسيا، والمدافع البرازيلي إيمرسون رويال.

وكانت (لاليغا) قد أكدت اليوم الأربعاء توصلها إلى اتفاق مبدئي مع بنك (CVC) الدولي لضخ 2.7 مليار يورو في المسابقة والأندية، يسمح لها “بالإبقاء على مسابقاتها الرياضية والخاصة بالمنظمة وإدارة تسويق الحقوق السمعية والبصرية”.

وتسعى العملية المذكورة، التي من المتوقع أن يتم التصديق عليها اليوم من قبل لجنة مفوضي لاليغا ولجنة الاستثمار في بنك (CVC)، إلى “تعزيز النمو العالمي لـ ‘لاليغا’ وأنديتها، ومواصلة تحولها إلى شركة ترفيه رقمية عالمية”، وفقا لما أفادت به ‘لاليجا’ في بيان لها.

وأضاف البيان أن العملية سيتم تنفيذها من خلال إنشاء شركة جديدة تساهم فيها ‘لاليغا’ بجميع أعمالها والشركات التابعة والمشاريع المشتركة، وسيكون لـ (CVC) حصة فيها تبلغ حوالي 10% من رأس المال.