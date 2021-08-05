حكومة أمريكا تحقق في اختفاء زجاجة “ويسكي” أهدتها اليابان لبومبيو!

أفادت وسائل إعلام أن الحكومة الأمريكية تحقق في اختفاء زجاجة ويسكي تقدر قيمتها بنحو 5,800 دولار، كانت اليابان قد أهدتها لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن مسؤولين يابانيين سلموا الزجاجة الى وزارة الخارجية الأمريكية في 24 يونيو عام 2019، مشيرة الى ان بومبيو كان حينها في زيارة إلى دولة أخرى ولم يتضح إن كان قد تسلم الهدية بنفسه لاحقاً.

ويحق للمسؤول الحكومي في الولايات المتحدة الاحتفاظ بالهدية التي تقل قيمتها عن 390 دولاراً، ولكن إن كانت قيمتها أعلى وأراد الاحتفاظ بها يتوجب عليه دفع ثمنها للحكومة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم أن الحكومة لم تتسلم أي مال مقابل زجاجة الويسكي المفقودة.

وأضافت الصحيفة أنه من غير الاعتيادي أن تكشف وزارة الخارجية بشكل علني عن فقدان هدية ما.

وقال محامي بومبيو إن وزير الخارجية السابق الذي تولى أيضاً رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي ايه” لا يعلم شيئاً عن مصير زجاجة الويسكي المفقودة.