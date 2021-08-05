مليشيا الحوثي تختطف أحد قياداتها البارزة

قالت مصادر يمنية أمس الأربعاء، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اختطفت أحد قياداتها الميدانية، في محافظة الضالع.

وذكرت المصادر، أن عناصر من الميليشيا الحوثية بقيادة مشرفها في المحافظة المدعو صلاح حطبة اعتقلت، القيادي في صفوفها رئيس ما تسمى باللجنة الثورية في مديرية دمت المدعو محمد إسماعيل الجرموزي، وفقاً لما ذكره موقع “سبتمبر نت”.

وبحسب المصادر فإن اعتقال الجرموزي يأتي على خلفية رفضه لتنفيذ أوامر لقيادات حوثية من محافظة صعدة.

ويعد الجرموزي من أبرز قيادات الميليشيا المتمردة في مديرية دمت، ورئيس ما يسمى باللجنة الثورية في المدينة، وأحد الذين التحقوا بالميليشيا منذ وقت مبكر.