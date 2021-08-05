جامعة الطائف: مُبادَرات لزيادة استيعاب خرِّيجي وخرِّيجات المرحلة الثانوية العامة

أقرَّت جامعة الطائف خلال فترة قبول طلبة مرحلة البكالوريوس لهذا العام العديد من المُبادَرات التي تهدف إلى زيادة استيعاب خرِّيجي وخرِّيجات المرحلة الثانوية العامة.

أوضح سعادة أ.د. يوسف بن عبده عسيري أنَّ الجامعة نفَّذت العديد من المُبادرات خلال قبول هذا العام ومنها: التَّوسُّع في قبول الطلبة في التَّخصُّصات النوعية، مثل التَّخصُّصات الصحية والهندسية والحاسوبية، وذلك بما يتوافق مع الإمكانيات البشرية والتدريبية والأكاديمية لهذه الكليات، وبما يُحقِّق تحقيق الكفاءة الأكاديمية القصوى من إمكانيات الجامعة، وكذلك تلبيةً لاحتياجات المُجتمع المحلي.

وأوضح سعادته أيضاً أنَّ الجامعة خلال هذا العام قد استحدثت مسارات للقبول في تخصص طب الأسنان للطالبات، والذي يهدف إلى توفير كفاءات مُتخصصة في هذا المجال، إيماناً بالدور المجتمعي للجامعة في هذا الجانب.

وأضاف سعادته أنَّ الجامعة أيضاً قد استحدثت مسارات لاستقطاب الطلبة المتميزين على مستوى المملكة، بما يُحقق زيادة التنافسية بين طلبة الجامعة.

كما تطرَّق سعادته إلى توجُّه الجامعة إلى الاهتمام بقبول أبناء شُهداء ذوي الواجب، وكذلك الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك إيماناً من الجامعة بدورها الوطني والإنساني.

واختتم سعادته تقديمه بأنَّ أعداد المقبولين في الجامعة، والتي بلغت (13579) طالباً وطالبةً تُعَد من أعلى إحصائيات القبول على مستوى الجامعات السعودية، وذلك ترجمةً لرؤية القيادة في توفير التعليم الجامعي، وكذلك تلبيةً لرسالة الجامعة المجتمعية نحو طلاب وطالبات هذا الوطن الغالي.