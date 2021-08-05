انفجار في محطة وقود بـ”الأحواز” جنوبي إيران

شهدت مدينة الأحواز جنوبي إيران، انفجار بمحطة وقود، لم يتبين سببه حتى الآن.

وأكدت تقارير إعلامية ،أن الانفجار وقع بمحطة وقود في مدينة “باوي” العربية الواقعة شمال الأحواز عاصمة محافظة خوزستان جنوبي إيران.

وقالت الشبكة الإخبارية إن “الانفجار وقع فجر اليوم بمدينة باوي شمال مدينة الأحواز وأسفر عن أضرار مادية”، مشيرة إلى أن “الانفجار لم تعرف أسبابه بعد”.

وقال رئيس خدمات الإطفاء والسلامة في بلدية المدينة كاظم مراقي، إن “شخصاً واحداً أصيب بجروح جراء الانفجار الذي وقع في محطة الوقود”.

لكن مراقي رجح أن يكون انفجار الشاحنة في محطة تعبئة الوقود أثناء التزود وراء الحادث، مؤكداً أن “رجال الإطفاء يحققون في سبب الحادث”.