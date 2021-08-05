العراق: تعرض 14 من أبراج الكهرباء للتخريب بعبوات ناسفة

أعلن العراق اليوم الخميس عن تعرض 14 برجا لنقل الكهرباء لهجمات بعبوات ناسفة، خلال اليومين الأخيرين، أدت لتخريبها.

وبحسب بيان لوزارة الكهرباء، نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، فإن 14 برجاً لنقل الطاقة تعرضت للتخريب، ما أحدث انطفاء تاما في محافظة صلاح الدين.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى أن الأبراج الـ14 في صلاح الدين، تعرضت ليلة أمس وصباح اليوم الخميس، للاستهداف بعبوات ناسفة أدت إلى تخريبها.

وأضاف المسؤول العراقي أن عمليات التخريب أدت إلى انقطاع تام بالطاقة في المحافظة، فيما وصف الاستهداف بـ”الهجمة الشرسة على خطوط وأبراج نقل الطاقة”، دون أن يحدد الجهة التي تقف وراء عملية التخريب.