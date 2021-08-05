أعلنت سفارة المملكة في بنغلاديش، استقبال طلبات تأشيرات العمالة المنزلية الأحد المقبل باحترازات وقائية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله بالتسهيل على المواطنين وحرصاً من السفارة على مساعدة المواطنين وتقديراً لحاجة الأس السعودية للعمالة المنزلية خاصة مع قرب العودة للمدارس ورغم إستمرار قيود الحجر والإغلاق في بنغلاديش.

وتود السفارة إحاطة العموم بأنها ستفتح أبوابها لإستقبال طلبات التأشير للعمالة المنزلية فقط إبتداء من يوم الأحد 1442/12/29 الموافق 2021/8/8 مع تطبيق الاحترازات الصحية.

وأوضحت السفارة، أن الحكومة البنغلاديشية أعلنت عن تمديد فترة الإغلاق الكامل في البلاد حتى يوم الثلاثاء ١٠/ ٨/ ٢٠٢١م وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الموجة الثانية من فايروس كورونا.