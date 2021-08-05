خلال 6 أشهر.. تحويلات الأجانب ترتفع لـ 76.7 مليار ريال

ارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، في النصف الأول 2021 إلى 76.7 مليار ريال وبزيادة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.

وسجلت تحويلات الأجانب خلال شهر يونيو 2021، انخفاضا بنسبة 3% لتبلغ نحو 13.49 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، وذلك حسب بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” لشهر يونيو 2021.

ومقارنة بشهر مايو 2021، سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر يونيو 2021 ارتفاعا بنحو 960 مليون ريال، وبنسبة 8%.

ارتفعت تحويلات السعوديين، في النصف الأول 2021 إلى 31.4 مليار ريال وبزيادة 34 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.

وارتفعت تحويلات السعوديين للخارج خلال يونيو الماضي بنسبة 56% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 لتصل إلى 6.42 مليار ريال.