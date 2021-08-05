ارتفاع أسعار النفط.. و”برنت” صوب 71 دولار

صعدت أسعار النفط اليوم متجهة صوب 71 دولارا للبرميل متأثرة بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، بينما هددت قيود جديدة على التنقلات، فرضتها بعض البلدان لمواجهة زيادة إصابات كوفيد-19، تعافي الطلب.

وبحلول الساعة 09:51 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.71 % إلى 70.88 دولار للبرميل بعدما تراجعت في وقت سابق من الجلسة إلى أقل من 70 دولارا للمرة الأولى منذ 21 يوليو بحسب رويترز . وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 66 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 68.81 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين بأكثر من دولارين للبرميل أمس الأربعاء.

لكن مخاوف بشأن تعافي الطلب على النفط العالمي تنامت وسط زيادة الإصابات بفيروس كورونا وبددت إلى حد ما تأثير التوتر في الشرق الأوسط.