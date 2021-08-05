“فلكية جدة”: اكتشاف مذنب قد يشاهد بالعين المجردة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه أعلن عن اكتشاف مذنب جديد بتاريخ أول أغسطس 2021، يحتمل أن يصبح مرئيًا للعين المجردة بحلول أبريل 2022 بحسب المعلومات المتوفرة عن المذنب حتى الآن.

سُمي المذنب الجديد C / 2021 O3 (بان ستارز) نسبة إلى تلسكوب (بان ستارز) الذي يبلغ قطره 1.8 متر الموجود في مرصد هاليكالا بهاواي والذي رصد هذا المذنب لأول مرة في 26 يوليو 2021.

لقد كان لمعان المذنب لحظة اكتشافه يبلغ (+20) ما يعني بأنه خافت جدا وكان أمام نجوم بيغاسوس، وهو يتحرك في مدار إهليلجي شديد الاستطالة وينتمي على الأرجح إلى المذنبات طويلة الدورة، وفي الوقت الحالي، يعتبر المذنب جسماً صغيرًا (حوالي عدة ثوان قوسية) ويفتقر لوجود الذيل.

حاليا المذنب C / 2021 O3 (بان ستارز) غير مرئي حتى بواسطة التلسكوبات بالكاد يمكن رؤيته، ومع ذلك ، إذا نجا من الحضيض الشمسي ( أقرب مسافة من الشمس)، فقد يصبح المذنب مرئي بالعين المجردة أو على الأقل يرصد بالمنظار.

سيصل المذنب C / 2021 O3 (بان ستارز) إلى الحضيض في 20 أبريل 2022 ، وسيكون على مسافة 0.29 وحدة فلكية (43,383,383 كيلومتر) من الشمس – بالقرب من عطارد. في نفس الوقت تقريبًا يتوقع ان أقصى لمعانه سيكون حوالي (+5)، وفي 8 مايو 2022 ، سيصل المذنب إلى أقرب نقطة للأرض على مسافة 0.6 وحدة فلكية (89,758,722 كيلومتر) ، ويتوقع في ذلك الوقت أن ينخفض لمعانه إلى (6.8) لكنه يبقى في حدود الروية بالعين المجردة.

تشير التقديرات المبدئية إلى أن المذنب C / 2021 O3 (بان ستارز) قد لا ينجو من الحضيض الشمسي هذا الاستنتاج مبني على علاقة جون بورتل التجريبية لنجاة المذنبات طويلة الدورة.

بشكل عام ستكون رؤية المذنب C / 2021 O3 (بان ستارز) أفضل في النصف الشمالي للكرة الأرضية، حيث سيكون مرئيًا بدءًا من النصف الثاني من أبريل 2022، وفي أواخر أبريل ومايو سيتحرك المذنب أمام المجموعات النجمية: الحمل والثور وفرساوس والزرافة.

وفي 2 مايو 2022، ستتاح الفرصة لرصد حدث فريد يتمثل في اجتماع هلال القمر وعطارد ، والمذنب C / 2021 O3 (بان ستارز) التي ستجتمع في وقت واحد بالقرب من عنقو نجوم الثريا؛ ويمكن رؤيتها سويا في مجال رؤية المناظير ذات مجال رؤية 11 درجة.

للمقارنة نتذكر المذنب C / 2020 F3 (نيووايز) – أجمل مذنب لعام 2020 الذي كان عند اكتشافه على مسافة 2 وحدة فلكية ولمعانه حوالي (+17) في حين تم اكتشاف المذنب الجديد C / 2021 O3 (بان ستارز) ، بدوره ، على مسافة 4.3 وحدة فلكية ولمعانه حوالي (+20).

وفقًا لبعض التوقعات، على مسافة 2 وحدة فلكية (299,195,741 كيلومتر)، سيكون لمعان المذنب الجديد C / 2021 O3 (بان ستارز) يبلغ حوالي (+15.5) ومع ذلك ، سيكون على مسافة 1 وحدة فلكية (149,597,871 كيلومتر) من الأرض مما كان عليه المذنب (نيووايز) .

يجب الأخذ في الاعتبار بأن المذنبات لا يمكن التنبؤ بسلوكها بشكل دقيق (خاصة توقعات اللمعان) فمن الممكن ان يزداد لمعانه بشكل مفاجئ ويصبح فائق اللمعان ويرصد بسهوله بالعين المجردة ومن داخل المدن في سماء الليل كما حدث مع المذنب ” هولمز” في عام 2007 وقد يكون اقل من التوقعات.