بدءا من الغد وحتى الثلاثاء.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أنه بدءا من غد الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل، ستكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، التي قد تصحب بزخات من البرد وتيارات هابطة شديدة السرعة تصل سرعة الرياح معها إلى أكثر من 55 كيلو/ ساعة، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وقال إنه من المتوقع أن يستمر تأثيرها من يوم الجمعة إلى الثلاثاء بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق عسير، وجازان، الباحة، مكة المكرمة.

وشملت التوقعات، أن يمتد تأثير الأمطار لتكون من خفيفة إلى متوسطة خلال نفس الفترة على مناطق مكة المكرمة، نجران، المدينة المنورة.