الحوثي يدمر مزارع المواطنين بالحديدة.. وهروب جماعي للمزارعين من قصف المدفعية

أقدمت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن على انتهاكات جديدة بحق المواطنين اليمنيين.

وقامت عناصر المليشيا بقصف مزارع المواطنين بالمدافع والأسلحة الثقيلة، ما دفعهم للهروب من القصف وترك مزارعهم بمحافظة الحديدة.

وفي التفاصيل التي تدالوتها وسائل إعلام محلية، فإن مليشيات الحوثي الموالية لإيران استهدفت ظهر الأربعاء مزارع المواطنين الواقعة جنوب غرب مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

ونقلت عن مصادر محلية أن المليشيات قصفت بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة بصورة عشوائية طالت مزارع المواطنين.

وأضافت أن القصف الحوثي دفع بالمزارعين إلى مغادرة المزارع وترك أعمالهم فيها خوفاً على حياتهم من بطش وإرهاب مليشيات الحوثي، والذي خلّف هلعاً واسعاً في صفوف المزارعين والسكان المدنيين في المنطقة.