الحوثي ينهب اليمن.. أسطول من السيارات الفارهة لقادة المليشيا بصنعاء

تداول نشطاء ومدونون يمنيون مقطع فيديو يوثق وصول أسطول من السيارات الفارهة لقادة المليشيا بالعصمة المختطفة صنعاء.

وعلق النشطاء على مقطع الفيديو بالقول :” وصول أسطول من سيارة لاندكروزر موديل 2022، هذا الموديل يصل سعر السيارة من 350 ألف إلى 560 ألف ريال سعودي أي سعر السيارة الواحدة يزيد عن 150 مليون ريال يمني, تم شراؤها لقيادات حوثية بصنعاء”.

وسخر النشطاء من أفعال الحوثي بالعبارة:” لا تنسوا أن هناك حصارا حسب مزاعم الحوثين”.

ويأتي انتشار فيديو السيارات الفارهة، بعدما كشفه النشطاء أمس عن فضيحة طالت المتحدث باسم مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، وذلك أثناء لقائه برئيس إيران الجديد ” إبراهيم رئيسي”.

وانتشرت صور تظهر متحدث مليشيا الحوثي محمد عبدالسلام في لقاء رئيس إيران وهو يرتدي ساعة قيمتها ٢١ ألف دولار.

وأوضح النشطاء أن الساعة التي ظهر بها متحدث المليشيا، غير الساعة السابقة، موثقين ذلك بصورتين لمتحدث المليشيا فيما قبل وبعد الزيارة.