طالب بصرف  الرواتب.. تصفية أستاذ بجامعة صنعاء على يد مليشيا الحوثي

أقدمت مجموعة مسلحة على اغتيال أستاذ في جامعة صنعاء، الليلة الماضية، في شارع تونس وسط العاصمة المختطفة، وذلك بعد ساعات من مطالبته بصرف الرواتب.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر محلية أن مسلحين كانوا متن سيارة راف فور أطلقوا النار على الأستذا بكلية الهندسة بجامعة صنعاء محمد علي نعيم، عقب خروجه من منزل أحد أصدقائه، حيث لقي حتفه على الفور.

وكانت مليشيات الحوثي قد امتنعت عن إعلان أي تفاصيل حول عملية الاغتيال في حين اتهم نشطاء المليشيات بتصفية الأكاديمي المعروف محمد علي نعيم في عملية غادرة وجبانة.

يذكر أن الدكتور نعيم كان قد كتب قبل اغتياله بساعات منشورا على صفحته في فيسبوك طالب فيه مليشيات الحوثي بدفع الرواتب لأساتذة الجامعات.