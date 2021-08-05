عاجل.. زيارة الأمير خالد بن سلمان لرئاسة الأركان العامة وإشادة بالجاهزية العالية للقوات المسلحة

قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع أنه توجه بزيارة رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقيادة القوات المشتركة، والإلتقاء بمنسوبيها للتأكيد على الجاهزية العالية لقواتنا المسلحة وماوصلت إليه من تطور وفق رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أنني اطلعت من خلال الزيارة، على كافة الجوانب العسكرية والدفاعية بما يحقق مصالح وأهداف وطننا الغالي بالإضافة إلى الإشادة بجهود قوات تحالف دعم الشرعية باليمن في العمليات الجارية التي تقودها وبحثنا سبل دعمها وتعزيزها لضمان أمن واستقرار المنطقة.