الموارد البشرية: ضبط 2531 مخالفة في #الرياض

نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال شهر يوليو الماضي “١٤٢٩٤” زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها واسفرت الزيارات عن رصد ٢٥٣١مخالفة وتوجيه ٢٨١ انذار للمنشآت المخالفة.

ودعا فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أصحاب المنشآت إلى ضرورة تطبيق انظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل وتنفيذ قرارات التوطين والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل.

وأن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة الرياض مؤكداً على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).