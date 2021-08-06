13 منظمة تدعم إسقاط النظام الإيراني

أعلنت 13 منظمة سياسية إيرانية أمس الخميس، في بيان مشترك موجه للشعب الإيراني عن دعمها لرغبته في إسقاط النظام الإيراني، قائلة إننا مصممون على الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى التنسيق المنظم في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت في بيانها، أنها بالإضافة إلى معارضة الجمهورية الإسلامية، فإنها تؤمن بـ”الديمقراطية والعلمانية، وسلامة أراضي إيران، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، وفقاً لما ذكره موقع “إيران انترناشونال”.

ووقع علي البيان كل من: التحالف من أجل بداية جديدة، والجبهة الوطنية لإيران في الخارج، والحزب الدستوري الإيراني، وشبكة فرشكرد، والمنظمة الخارجية لحزب بان إيران يست، وحزب الحرية والرفاهية في إيران، والمجتمع الديمقراطي الاجتماعي لإيران، والحزب الديمقراطي العلماني لإيران، ونساء من أجل الحرية والمساواة المستدامة، وحركة الديمقراطية العلمانية في إيران.

وقال البيان، مخاطباً الشعب الإيراني: “في الظروف التي كنتم ترغبون فيها في تخليص بلدنا من هذا النظام المعادي لإيران واللاإنساني، فإننا…بينما ندعم احتجاجاتكم الشجاعة والسلمية، نعلن أننا ملتزمون بالتطلعات الكبيرة للأمة الإيرانية، ومن أجل تحقيق ذلك، سنواصل التعاون مع بعضنا البعض أكثر من ذي قبل.

وأضاف: نحن ندرك أيضاً الصعوبات التي نواجهها على طول الطريق، ونحن عازمون على زيادة هذا التعاون إلى مستوى تنسيق منظم في أسرع وقت ممكن حتى يؤدي إلى التضامن الوطني بهدف إنقاذ إيران.

وشدد البيان أيضاً على أن الشعب الإيراني، وفي طريق الوصول إلى حياة إنسانية، في صراع دائم مع النظام الإسلاموي المعادي للإنسان منذ 42 عاماً.

وجاء هذا البيان بعد أن قمعت قوات الأمن الاحتجاجات الشعبية ضد سياسات المياه للنظام الإيراني في محافظة خوزستان، جنوب غرب إيران.