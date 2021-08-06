رئيس الوزراء اليوناني لمواطنيه: استعدوا لأيام صعبة

قالت الحكومة اليونانية امس الخميس إن على البلاد أن تستعد للأيام الصعبة المقبلة حيث تواجه العديد من الحرائق.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مساء الخميس: علينا التعامل مع العشرات من حرائق الغابات. ثلاثة منها، في أثينا، وبيلوبونيز، ويويبا، لها قوة وحجم هائلين.

وحذر من هبوب رياح غربية قوية غدا الجمعة وهي حالة غير مسبوقة لأن الأيام القليلة الماضية من الحر والجفاف، حولت البلاد إلى برميل بارود.

وحُظرت زيارة الغابات في اليونان حتى يوم الإثنين على الأقل، كما لا يسمح بأي عمل يمكن أن يخلف شرارة أو ألسنة لهب.

وقال ميتسوتاكيس: أولويتنا هي حماية الأرواح البشرية وحث المواطنين على الهدوء، والبقاء معاً، واتباع تعليمات السلطات، ورجال الإطفاء والشرطة.