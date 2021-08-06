شاهد التفاصيل: وظائف أكاديمية شاغرة في #جامعة_نورة #PNU

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن توفر وظائف أكاديمية على درجة أستاذ مساعد فما فوق للعام الجامعي 1442/ 1443 هـ.

وبحسب التفاصيل فإن الشروط العامة الواجب توفرها عند التقديم: أن يكون المتقدمـ/ ــة سعودي الجنسية.

مع ضرورة الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في التخصص المطلوب (المدرج في الإعلان) من مؤسسة تعليم عالٍ (سعودية أو غير سعودية) معترف بها من قبل وزارة التعليم.

أن تكون الدراسة في المراحل الثلاث (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه) دراسة انتظام، أي لا يكون الحصول عليها بنظام التعليم عن بعد أو الانتساب.

تحقيق شروط وزارة التعليم فيما يتعلق بدراسة مواد بنظام التعليم عن بعد والتعليم المدمج والتعليم الهجين.

أن لا يقل التقدير في مرحلة البكالوريوس عن جيد جدا و إذا كان المتقدم حاصلاً على أحد المؤهلات من جامعة غير سعودية، يشترط أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي (مع ضرورة إرفاق المعادلة) مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

انطباق شروط التعيين لدرجة أستاذ مساعد فما فوق حسب القواعد التنفيذية للجامعة.

واجتياز المقابلة الشخصية والمحاضرة التخصصية أو الدرس النموذجي (بحسب ما تحدده الكلية أو المعهد).

سيتم استبعاد طلب الوظيفة في الحالات الآتية:

عدم إرفاق الهوية الوطنية الخاصة المتقدم، أو إذا كانت الهوية غير سارية الصلاحية.

عدم إرفاق أي من المستندات المطلوب إرفاقها.

عدم استكمال البيانات المسجلة أو عدم صحتها.

عدم انطباق شروط التعيين حسب ما هو مطبق من لوائح وأنظمة.

عند التقدم على أكثر من وظيفة وأكثر من كلية التقدم على وظيفة واحد بكلية واحدة فقط.

يبدأ التقديم يوم الأحد تاريخ 22 /12 /1442 هـ الموافق 1 /8 /2021 وينتهي التقديم يوم الإثنين القادم تاريخ 30/ 12/ 1442 هـ الموافق 8/9/ 2021.

ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط: https://www.pnu.edu.sa