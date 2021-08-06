طوكيو_2020: 29 إصابة جديدة بفيروس #كورونا

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين المعنيين بالأولمبياد.

وكانت اللجنة قد أعلنت أمس الخميس، عن أعلى حصيلة يومية من الإصابات الجديدة منذ بدء إصدار تقريرها اليومي بهذا الشأن في أول يوليو الماضي، حيث سجلت 31 حالة.

ووصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 382 حالة.

وضمت قائمة الإصابات الجديدة واحداً من الإعلاميين الأجانب، كما ضمت عدداً من المتطوعين والموظفين والإداريين باللجنة المنظمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه اعتباراً من أمس الأول الأربعاء، سافر 42 ألفاً و100 شخص يحملون اعتمادات، إلى اليابان على هامش دورة الألعاب الأولمبية، حسب ما أوضحته اللجنة المنظمة.