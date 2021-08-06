روسيا: 43 ألف عسكري مستعدون لأي طوارئ

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 43 ألف عسكري روسي في حالة استعداد دائم للقيام بمهام لمواجهة حالات الطوارئ ومكافحتها.

وقال شويغو، في اجتماع مع فريق العمل في مصنع “كراسنويارسك” لإنتاج الأليات بحسب وكالة “سبوتنيك”، إن وزارة الدفاع الروسية لا تنأى بنفسها عن مشاكل مواطني البلاد، فالقوات المسلحة تشارك بانتظام في تنفيذ مهام الوقاية والقضاء على عواقب حالات الطوارئ، ما لا يقل عن 43 ألف شخص، وأكثر من 4 آلاف وحدة من المعدات المختلفة في حالة استعداد دائم.

وأوضح أن 56 منطقة في روسيا حصلت على المساعدة على مدى السنوات الخمس الماضية، مشيراً في الوقت نفسه إلى مشاركة القوات في 271 حالة.