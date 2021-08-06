لابورتا: برشلونة فوق الجميع.. حتى أمام أفضل لاعب في التاريخ

كشف رئيس برشلونة خوان لابورتا سبب عدم تجديد عقد قائد الفريق ليونيل ميسي، في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، مؤكداً أن برشلونة فوق الجميع.. حتى فوق أفضل لاعب في التاريخ.

وقال لابورتا: كنا نعرف ظروف النادي الاقتصادية قبل وصولنا هنا، ورثنا إرث صعب ومعقد، لم نجد أي هامش فيما يخص كتلة الرواتب.

وأضاف: ميسي هو أفضل لاعب في العالم، وبالتأكيد نشكره على كل شيء، اللعب المالي النظيف في الدوري لا يسمح بالنظام النقدي، لذلك لم نتمكن من تسجيل العقد الأول الذي اتفقنا عليه معه.

وتابع: من أجل تسجيل ميسي، كان علينا الاتفاق على عقد من شأنه أن يؤثر على النادي لمدة 50 عاماً من حيث حقوق التلفزيون، أنا لست على استعداد للقيام بشيء يؤثر على النادي من أجل أحد، برشلونة فوق الجميع حتى أفضل لاعب.

وأردف: حاولنا أن نجد كل الحلول المناسبة، نريد الآن أن نبدأ حقبة ما بعد ميسي، كنا نريدها أن تبدأ بعد سنتين أو 5، لكننا سنبدأها اليوم.