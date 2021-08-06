مفاجأة مدوية.. سائق شاحنة يربط بين حزب الله وانفجار مرفأ بيروت (فيديو)

فجر سائق شاحنة لبناني مصاب بانفجار مرفأ بيروت، مفاجآت من العيار الثقيل، تتعلق بكارثة المرفأ التي وقعت في الرابع من أغسطس العام الماضي.

وقال السائق “عماد”، خلال لقاء أذيع على قناة “mtv”، إنه نقل نترات الأمونيوم مرتين من مرفأ بيروت إلى جنوب لبنان، مشيرا إلى أن المرة الأخيرة كانت من قرابة 4 سنوات.

وأضاف أنه كتم الأمر خشية على حياته بسبب المعلومات الخطيرة التي يملكها، فضلا عن عدم ثقته في أي جهة لتقديم المعلومات إليها.

وأشار إلى أنه كانت هناك حركة غريبة في المرفأ صباح يوم 4 أغسطس 2020 منذ الخامسة فجرا تمثلت في وجود أجهزة أمنية.