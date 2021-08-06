متمنيا له التوفيق .. “هنية” يلتقي رئيس إيران الجديد

قدّم وفد قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، مساء اليوم الجمعة، التهنئة لرئيس إيران الجديد إبراهيم رئيسي، متمنيًا له التوفيق والسداد.

يذكر أن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، كان قد أدى أمس الخميس، اليمين الدستورية في البرلمان الإيراني لتولي السلطة، بحضور وفود أجنبية، ودعا إلى رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده، وأعرب عن استعداده لتحسين العلاقات مع دول الجوار.

وقال رئيسي، في كلمة بعد أداء اليمين، إن “البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية سلمي تماما… إيران ترفض استخدام الطاقة النووية إلا للأغراض المدنية”.

وأضاف رئيسي أنه “يجب رفع العقوبات عن الشعب الإيراني، وسندعم أي خطة دبلوماسية تحقق هذا الهدف”.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت أيضا أن عددا من كبار المسؤولين الإيرانيين، خاصة المحسوبين على التيار الإصلاحي لم يحضروا مراسم تنصيب رئيسي.