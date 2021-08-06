إيران ترفع علم كردستان بدلا من العراق .. والخارجية تبرر: ” خطأ بروتوكولي”

ارتكبت الخارجية الإيرانية خطأ في بروتوكول استقبال رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني.

الخطأ دفع الوزارة لإصدار بيان بررت فيه الخطأ البروتوكولي بأنه أثناء استقبال بارزاني، تم رفع علم الإقليم بمكان علم الجمهورية العراقية.

ودافعت الوزارة في بيانها عن الخطأ قائلة : أن الأهم في لقاء بارزاني بالرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، وضع العلم العراقي فقط، وهو المطلوب بحسب تبريرها.

وادعت الخارجية في بيانها أنها تعمل على وحدة الراضي العراقية، وأنها قدمت أغلى الدماء في سبيل ذلك فلا يمكن لأحد أن يزايد على الجارة الوفية إيران في هذا الموضوع وخاب المبطلون والمطبلون.

من جانبها انتقدت أوساط سياسية وشعبية، ، رفع علم إقليم كردستان العراق بدلاً من العلم العراقي، في مراسم استقبال رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له، في العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في مراسم تأدية اليمين للرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي.