نجل شاه إيران السابق: رئيسي جزار ومجرم وأدعو الغرب لتوجيه ضربة قاضية للنظام

طالب رضا بهلوي، نجل شاه إيران، بمساعدة المجتمع الدولي، لأجل الإطاحة بنظام الملالي في طهران.

وذكرت وكالة “فرانس برس” عن نجل الشاه، قوله : ” إن إيران على وشك الانهيار، لكن تحقيق ذلك يتطلب مساعدة الغرب.

وأكد بهلوي أن نسبة الامتناع عن التصويت في الانتخابات الأخيرة، إضافة إلى الاحتجاجات الأخيرة في بسبب نقص المياه، والتي امتدت إلى معظم المحافظات الإيرانية، تؤكد أن النظام منقسم وهش على حافة الهاوية؟

وتابع قائلا: ولكن كالعادة إذا ألقينا له طوق نجاة فسيلتقط أنفاسه ويعيش لفترة أطول قليلا.

ونوه نجل الشاه أنه يوجد لدينا فرصة لتوجيه ضربة قاضية له، مضيفا لا نطلب من العالم أن يفعل ذلك من أجلنا، الإيرانيون يريدون القيام بذلك، إنهم يحتاجون فقط إلى بعض المساعدة.

يذكر أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يتوقع فيها نجل الشاه، مثل غيره من المعارضين الإيرانيين في المنفى، السقوط الوشيك للحكم في طهران.

وكان بهلوي قد أكد منذ نحو عامين أن الانهيار النهائي كان مسألة بضعة أسابيع أو أشهر.

كما يرى أن الرئيس الجديد “جزار ومجرم ستتم محاكمته يوما ما لارتكابه جرائم ضد الإنسانية”.