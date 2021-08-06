وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالمسلمين في مواجهة كورونا

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بدور المسلمين في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف بلينكن في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه كان لي شرف التواصل مع مجموعة استثنائية من العمال المسلمين، الذين يشتغلون في الخطوط الأمامية حول العالم.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن خدماتهم وتضحياتهم طوال فترة الجائحة تعكس الروح الحقيقية لعيد الأضحى الذي احتفلوا به مؤخرا.

وقام بلينكن بالتغريد على تويتر مرفقا بمقطع فيديو أعرب فيه عن امتنانه للعمال الذين يعيشون ويتنفسون قيم العيد من خلال خدمة الغير، بحسب قوله.