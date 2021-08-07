يحوي 51 ألف مصباح بطول 10 أمتار.. اتحاد الهجن يهدي الطائف أكبر مجسم في العالم

تحتضن الطائف على مدخلها الشرقي، أكبر مجسم للهجن في العالم، بعد دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية منتصف العام 2019م.

ودشن صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن، أكبر مجسم للهجن في العالم قبل عامين.

ووضع المجسم على قاعدة فولاذية ضد التآكل، ويبلغ ارتفاعه نحو 10 أمتار، وبعرض يقارب الـ 5 أمتار، ويحتوي على أكثر من 51 ألف مصباح مضيء، ومنحوتات ثلاثية أعدت بشكل فريد ليزيد من قيمته الفنية، حتى أصبح المجسم معلماً بارزاً ورمزاً حضارياً، يعزز وجود اسم السعودية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وموقعاً يتهافت عليه السياح من داخل وخارج المملكة.

ويعد المجسم ثاني الإنجازات التي يحققها مهرجان ولي العهد للهجن، بعد أن حقق في نسخته الأولى الدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، بتسجيل أكبر عدد مطايا مشاركة في سباقات الهجن بعدد 11186 مطية، تنافست في 787 شوطاً.