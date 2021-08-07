شاهد التفاصيل: #وظائف_شاغرة للجنسين في الهيئة العامة للإحصاء

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف إدارية وتقنية للرجال والنساء من حملة البكالوريوس فأعلى.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:

مطور: بكالوريوس تخصص (علوم حاسب) أو ما يعادله و0 – 2 سنة خبرة في مجال البرمجة.

أخصائي علوم بيانات: بكالوريوس في علوم البيانات، البيانات الضخمة والتحليلات أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في علوم البيانات.

مدير جمع البيانات الضخمة: بكالوريوس أو ماجستير في علوم البيانات وخبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال علوم البيانات وجمعها.

مسؤول أول قاعدة بيانات: بكالوريوس في تقنية المعلومات، هندسة الحاسب، علوم الحاسب وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال إدارة قواعد البيانات.

مدير إدارة جمع البيانات والحسابات الكبيرة: بكالوريوس أو ماجستير في علوم البيانات

خبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال علوم البيانات وجمعها.

باحث قانوني: بكالوريوس في القانون وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال.

مدير عام الإحصاءات المكانية والموارد: بكالوريوس أو ماجستير فأعلى إحصاء، اقتصاد، أساليب كمية، بحوث عمليات، رياضيات وخبرة لا تقل عن 10 سنوات.

مدير عام الاحصاءات الاقتصادية: بكالوريوس أو ماجستير فأعلى إحصاء، اقتصاد، أساليب كمية، بحوث عمليات، رياضيات وخبرة لا تقل عن 10 سنوات.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي: https://careers.stats.gov.sa